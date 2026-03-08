俳優イ・ジェリョンが、飲酒運転事故および逃走の疑いで警察に検挙された。これを受け、わずか2週間前に彼が出演したYouTubeコンテンツが素早く削除された。【写真】同じ動画の出演者も2度の飲酒運転去る3月7日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」側は、2月23日に公開されたイ・ジェリョン出演回を非公開に切り替えた。動画には、「公平に一気→泥酔（feat.ユンノリの大惨事）」というタイトルで、俳優イ・ジェリョン、ユン・ダフン、