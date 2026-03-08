2025年〜2026年に放送された、「スーパー戦隊」シリーズ49作目および50周年記念作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で主人公のゴジュウウルフ/遠野吠（とおの・ほえる）を演じた冬野心央さんのインタビューをお届けします。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（以下、ゴジュウジャー）で主人公のゴジュウウルフ/遠野吠を演じた冬野心央さん。ナンバーワンを目指す敵怪人たちと戦うだけでなく、戦隊のメンバー同士でも競い合う