２日、臨潭県で行われた「万人綱引き」の様子。（臨潭＝新華社記者／張睿）【新華社蘭州3月8日】中国甘粛省甘南チベット族自治州臨潭県で2〜4日、伝統行事「万人綱引き」が開かれた。同行事は600年以上の歴史を持ち、参加者は全長1800メートル超、重さ16トンの鉄索を引き合う。臨潭県の万人綱引きは2021年に第5次国家級無形文化遺産に登録されている。３日、臨潭県で行われた「万人綱引き」の様子。（ドローンから、臨潭＝新華社