短時間に圧力を高め、負荷分散できたツインターボクルマの技術革新には、巨大な予算が必要になる。だが、窮地から生まれる挑戦が、飛躍的な進化へ繋がることもある。【画像】ツインターボの伝道師マセラティ・ビトゥルボ・シリーズシャマルと3代目ギブリも全105枚アレハンドロ・デ・トマソ氏が1970年代に経営を担ったマセラティは、ポルシェがレースで実力を証明したツインターボを、量産車で初めて導入。エントリーモデルの