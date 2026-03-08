◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)オーストラリアとの1次リーグ第3戦を戦う日本代表・侍ジャパンのスターティングメンバーが発表されました。前日2ホームランの鈴木誠也選手が3番から2番に変更され、現在打率.833と絶好調の大谷翔平選手の後に座ります。一方、2試合ヒットがない近藤健介選手は3番に入りました。キャッチャーは若月健矢選手がスタートからマスクをかぶり