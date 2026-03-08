航空自衛隊松島基地で「ブルーインパルス」に搭乗した小泉防衛相＝8日午後、宮城県東松島市小泉進次郎防衛相は8日、東日本大震災の発生から11日で15年となるのを前に、航空自衛隊松島基地（宮城県東松島市）を訪れた。飛行チーム「ブルーインパルス」の機体に搭乗し、宮城、福島両県沿岸を上空から視察した。同基地が浸水被害を受けたことに触れ「経験と教訓を今後の防災・減災に確実に生かしていかなければならない」と視察後記