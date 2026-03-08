ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が８日の豪州戦前に取材に応じた。デーゲームで台湾が韓国に勝ち、準々決勝進出が決まったが、「いや、まだまだ先なので。豪州、チェコ戦としっかり自分たちの試合をして、いい形で向こう（米国）に行きたいなと思います」と表情を引き締めた。８日の天覧試合については、「本当にありがたいことですし、最後まで気を引き締