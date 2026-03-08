ＷＢＣ侍ジャパンが韓国相手に、大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚の豪快ホームランで反撃した７日夜から、ＳＮＳで「ゴリラ茶道部」と呼ぶネーミングが発生し、話題となっている。今回大会の新セレブレーションの、お茶を点てるポーズと、強烈なパワーを合わせ、「ゴリラ茶道部おてまえ打線」のネーミングも。７日夜の試合中あたりから発生しており、「上手いネーミング」「侍ジャパンゴリラ茶道部って呼ばれてんのおもろすぎる