昨年3月末にNHKを退局したフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。博多華丸・大吉の博多大吉からツッコミを浴びる一幕があった。中川はNHK時代、「あさイチ」で大吉と共演経験がある。中川は「大吉先生にフリーになりますってご連絡をしたんですけど、大吉先生から『うん、だと思った』って来ました、返信が」と明かした。中川と大吉、