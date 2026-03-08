帽子を取って一礼、レジェンドへ敬意6日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」とチャイニーズ・タイペイの試合前、ドジャース・大谷翔平投手が“世界のホームラン王”として知られる王貞治に挨拶する場面があり、日本のファンの間で話題を集めている。米大リーグ公式X（旧ツイッター）は同日に大谷が王氏と対面する動画を投稿。「ショウヘイ・オオタニが野球のレジェンド、サダハル・オウに挨拶する」と紹介した。映像では大谷