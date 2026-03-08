三次市で住宅が全焼する火事があり、この家に住む男性と連絡が取れていないということです。 ７日午後１０時半ごろ、三次市十日市中で周辺の住民から「家が燃えている」と消防に通報がありました。 消防車６台が出動し火は約５時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、この家に住む７０代の男性と連絡が取れていないということです。 警察と消防は詳しい出火原因を調べています。