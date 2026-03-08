ホームランを打った選手に人形などを渡すカープのホームランガール３人がお披露目されました。 今シーズンのホームランガールは 大学生の森上遥翔さん（２１）、高間美緒さん（２０）、上中美侑さん（２０）です。 マツダスタジアムの公式戦でホームランを打った選手に人形を渡すほか、イベントのアシスタントなどを務めます。 今回は全国１２１人の応募の中から選ばれました