マツコ・デラックスが7日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」に出演。昨今のバラエティー番組について語った。マツコは過去に盛り上がっていたテレビ界について「時代を映してたんだと思うんですよね」と語った。マツコは「だから日本がワーって盛り上がってるときに一番時流に乗っかったのがフジテレビで、だから60代の方とかは世に出てのバブルだったと思うけど、そうじゃないにしても中高生とかでテレビを