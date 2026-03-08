◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、小結・若元春（荒汐）に勝ち、白星発進とした。過去３勝１敗の相手に勝利し、幸先いいスタートとなった。立ち合いで、若元春の変化に動じず対応し、寄り切った。安青錦は、新大関の先場所、１２勝３敗で優勝し、今場所は優勝もしくは優勝に準じる成績をあげれば、横綱昇進の可能性が高まる。初土俵から１６場所で実現させると、朝