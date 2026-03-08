◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）はＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦（東京ドーム）のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発はロッキーズ・菅野智之投手（３６）が務める。大谷は２戦目の８日・韓国戦で、２試合連発を含む２打数２安打１打点と活躍。今試合で本塁打を放つと、日本では１７年の中田翔（日本ハム）以来