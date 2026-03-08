◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）皐月賞トライアルが１０頭で争われ、２番人気のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）が直線伸びるも、ゴール前で勝ち馬に差し切られて２着となった。重賞初挑戦となった前走・東京スポーツ杯２歳Ｓでは、パントルナイーフから０秒２差の３着。ライバルがフレグモ