◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）皐月賞トライアルが１０頭で争われ、３番人気のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は３着に終わった。坂井瑠星騎手とのコンビで最後の直線でライヒスアドラーとの叩き合いになり、外から伸びたバステールにもかわされた。実績最上位馬が不完全燃焼に