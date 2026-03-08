WBC、ワールドベースボールクラシックが盛り上がりを見せる中、県日曜野球協会の総合開会式が行われ、選手たちが、今シーズンの活躍を誓いました。開会式には、協会に加盟する5つの団体47チームのうち、43チームが参加しました。式では、協会の石川 昇理事長があいさつした後、「TSUKASA.BC」の中村拓哉選手が、選手宣誓を行いました。■TSUKASA.BC中村 卓也主将「世界で行われているWBCに刺