◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１次ラウンド（Ｒ）１位通過がかかるオーストラリア戦に向けて試合前会見に臨んだ。指揮官は、大谷翔平投手が試合前にナインの士気を高めていることを明かし、「試合前に鼓舞するところも裏でやってくれてますしすごくありがたいなと思います」と感謝を込めた。大谷はフリー打撃では１５スイングで９本のサク越え。右