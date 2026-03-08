鹿児島県日置市で8日、男性が横転した乗用草刈り機の下敷きになった状態で見つかり、死亡が確認されました。 日置警察署によりますと、8日午前11時半ごろ、日置市伊集院町麦生田の畑で「人が下敷きになっている」と、近くの住民から消防に通報がありました。 警察と消防が駆けつけたところ、男性が横転した乗用草刈り機の下敷きになっていて、その場で死亡が確認されました。男性の詳しい身元は分かっていません。 男性は70代か