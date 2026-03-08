提供：栗林公園 8日、高松市の栗林公園の南湖で2012年から運航している和船の乗船者数が30万人を突破しました。8日の午後3時45分、この日23便目の和船で乗船者数が30万人を突破しました。 30万人目の乗船者となったのは、長崎から訪れていた児玉盛介さん(76)です。香川県には、友人と一緒に観光に来ていました。 栗林公園に訪れたのは初めてだという児玉さんは「初めて来てみて(30万人の乗船者になり)驚いています。栗林