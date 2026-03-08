◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。韓国戦で大谷翔平投手（31＝ドジャース）が3回に同点弾を放った先にベンチに向けてやった“落ち着けポーズ”に言及した。指揮官は「ちょっとそれは見ていなかったですけど、まだ同点