◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は3戦目のオーストラリア戦に臨む。試合に先立って先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は3試合連続で「1番・DH」に入った。6日の台湾戦も「1番・DH」で出場。2回に先制の右越え満塁本塁打を放つなど