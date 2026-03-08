バイアスロン男子7.5キロ視覚障害で表彰台を独占したウクライナ勢＝7日、イタリア・テーゼロ（共同）【テーゼロ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのバイアスロン男子7.5キロ（視覚障害）で7日、ウクライナ勢が表彰台を独占した。優勝した選手は侵攻国ロシアが国を代表して出場していることに「強い怒りと悲しみを感じる」と語り、軍と縁が深いバイアスロン競技に今後、侵攻に関わった元ロシア兵が出場することに反対す