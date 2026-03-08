米カリフォルニア州ロスガトスのネットフリックス本社に掲げられたロゴ＝2022年4月（ゲッティ＝共同）共同通信社が7、8日に実施した全国電話世論調査で、開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内で独占配信している米動画配信大手ネットフリックスとの契約について聞いたところ「試合を見たいので新たに契約した。あるいは契約する」は4.9％だった。「試合は見たいが契約しない」は36.4％で、大会に関心