お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）と西野創人（34）が7日深夜放送のTBSラジオ「ねむチキ」（土曜深夜3時半）に出演。番組終了を発表した。西野が「『ねむチキ』が終わります」と言うと、ナダルも「残念です」と語り、2人は爆笑した。番組は2021年7月からスタートし、4年8カ月で幕を閉じる。ナダルは「今月いっぱい、3月で終わる。乗り越えられず」と語った。番組公式Xも「【お知らせ】昨日の放送でお知ら