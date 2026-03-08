【J1百年構想リーグ WEST第5節】(パナスタ)G大阪 3-2(前半1-2)長崎<得点者>[G]デニス・ヒュメット(13分)、中谷進之介(51分)、オウンゴール(83分)[長]マテウス・ジェズス2(21分、27分)主審:池内明彦├「びっくり」「ブラジルやん」「ジェフかと思った」G大阪のアンセムジャケットが話題に└G大阪が逆転、再逆転の好ゲームを制す!長崎は古巣戦のM・ジェズスが2発も