[3.8 J1百年構想リーグWEST第5節 G大阪3-2長崎 パナスタ]ガンバ大阪がホームでV・ファーレン長崎を3-2で下した。G大阪は3連勝。長崎の連勝は2で止まった。先制点はG大阪が決めた。前半13分、直前のプレーでFWデニス・ヒュメットがゴール前に入った場面は決め切れなかったが、MFイッサム・ジェバリのスルーパスでエリア内で前を向いたヒュメットが今度は決め切り、先制に成功した。しかし古巣戦に燃える長崎の背番号10が立