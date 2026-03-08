【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節】(富山)富山 2-2(PK4-3)愛媛<得点者>[富]谷本駿介(54分)、キム・テウォン(66分)[愛]日野翔太(19分)、オウンゴール(57分)<警告>[愛]山下雄大(8分)、竹本雄飛(28分)観衆:2,923人主審:川俣秀