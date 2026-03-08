【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節】(CFS)栃木C 1-1(PK3-5)群馬<得点者>[栃]吉田篤志(23分)[群]藤村怜(39分)<警告>[栃]マテイ・ヨニッチ(57分)[群]モハマド・ファルザン佐名(41分)、神垣陸(59分)主審:福島孝一郎└群馬がPK戦を制して勝ち点2ゲット、栃木CはPK戦負けも…開幕4連敗はストップ、初の勝ち点獲得