【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節】(NDスタ)山形 0-1(前半0-0)秋田<得点者>[秋]佐川洸介(58分)<警告>[山]西村慧祐(47分)主審:田中玲匡└秋田が“奥羽本戦”で2024年以来の勝利! ホーム開幕戦の山形を1-0で下す