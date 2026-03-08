リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節】(とうスタ)福島 4-2(前半2-2)長野<得点者>[福]岡田優希(10分)、上畑佑平士2(16分、52分)、清水一雅(61分)[長]オウンゴール(8分)、野嶋圭人(37分)<警告>[福]岡田優希(90分)[長]森田大智(60分)、大野佑哉(63分)、清水蒼太朗(69分)主審:菊池俊吾└カズが後半AT3分から途中出場、最年長出場記録を59歳10日に更新