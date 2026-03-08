【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節】(ゴースタ)金沢 0-4(前半0-1)徳島<得点者>[徳]ルーカス・バルセロス(42分)、児玉駿斗(59分)、柳澤亘(67分)、杉本太郎(90分+4)<警告>[金]パトリック(22分)、松本大輔(90分+2)主審:清水修平