[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 福島2-2 長野 とうスタ]福島ユナイテッドFCのFW三浦知良が、J2・J3百年構想リーグの最年長出場記録を59歳10日に更新した。開幕5戦目にしてホーム開幕戦を迎えた福島は、カズが2試合連続のベンチ入り。前節は出場がなかったが、4-2とリードした後半アディショナルタイム3分から途中出場して、先発した2月7日の甲府戦以来、4試合ぶりの出場を果たした。1967年2月26日が誕生日のカズは、5