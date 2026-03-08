[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 山形 0-1 秋田 NDスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節が8日に開催され、3位ブラウブリッツ秋田は敵地で4位モンテディオ山形を1-0で下した。前節の敗戦を引きずることなく2試合ぶりの勝利。山形は今季初の2連敗を喫した。両チームのホームタウンを結ぶJR奥羽本線にかけて名付けられた“奥羽本戦”。最初に会場を沸かせたのは、ホーム開幕戦の山形だった。前半5分、MF土居聖真がミドル