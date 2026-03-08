――――――――――――――――――― 3月 9日 (月) ―― ◆国内経済 ・1月毎月勤労統計 (8:30) ・1月国際収支 (8:50) ・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50) ★1月景気動向指数 (14:00) ・2月景気ウォッチャー調査 (15:00) ◆国際経済ｅｔｃ ★中国2月消費者物価指数 (10:30)