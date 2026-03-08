次回のサンデーPUSHスポーツは3月15日（日）放送！MC 川島 厳選！過去スタジオに登場した中で「もう一度食べたい！アスリートグルメ」ランキングＭＣ：川島明（麒麟）今年放送5年目を迎えるサンデーPUSHスポーツ！番組で紹介したアスリート飯、約250食の中から麒麟川島がもう一度食べたいグルメをランキング形式でご紹介！果たして1位に輝くのは、どのアスリートのどんなグルメなのか？