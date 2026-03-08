V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、14日（土）と15日（日）に北ガスアリーナ札幌46で開催されるつくばユナイテッドSun GAIA戦のスペシャルゲストを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 14日（土）のGAME1には「陸上自衛隊北部方面音楽隊」が出演。「陸上自衛隊北部方面音楽隊」は札幌市南区真駒内駐屯地に所在する音楽専門部隊で、北海道全域を活動範囲とし