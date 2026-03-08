ヴィクトリーナ姫路が大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ進出を決めた。 8日（日）に行われたSVリーグ女子第18節GAME2で岡山シーガルズにストレート勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を25勝11敗とした姫路。この結果をもって姫路のRS8位以上が確定し、チャンピオンシップ（CS）進出が決定した。 昨シーズンの姫路