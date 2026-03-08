歌手の天童よしみ（71）が8日、自身のインスタグラムを更新。父との幼少期ショットを公開した。【写真】「目鼻立ちがそっくり」父との思い出の2ショットを公開した天童よしみ天童は「3月7日は最愛の父が亡くなって17年目の命日です」と報告。「作詞家の水木れいじ先生は忘れずに お花と そしてこの写真 私が七五三参りで父と写した写真です この写真を大切に持っていて下さった」と紹介し、幼少期の頃の天童と、天童の肩に手を