◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の豪州戦前に行われた公式会見に出席。前日7日の韓国戦で代打起用し、そのまま右翼、三塁守備について佐藤輝明外野手（26）などについて言及した。 韓国戦では同点の7回1死二塁で坂本に代打・佐藤輝を送った。結果は強烈な一ゴロで勝