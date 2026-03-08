（CNN）イスラエル軍によるイランの石油貯蔵施設への攻撃後、8日に目を覚ました首都テヘランの1000万人近い住民は、厚い黒雲に覆われた朝の光景を目にした。CNNのフレッド・プライトゲン記者が現地から伝えた。プライトゲン記者は「雨が本当に黒く染まっているのが見える。どうやら油が大量に混じっているようだ」と報じた。「つまり攻撃が行われた後、今朝テヘランで降り注いでいるのは、こうした大量の油を含んだ雨だ」（プライ