タレントのビートたけしが８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、明大工学部在籍時の入り組んだ通学経路を明かす一幕があった。この日の番組では、今後、あってもおかしくはない富士山大噴火など大災害の発生による首都圏の生活・交通などに及ぼす混乱について特集。中でもトラブルに弱い入り組んだ東京の鉄道網の話題になると「俺、大学がさ。明大の工学部ってのは生田なんだよね。俺