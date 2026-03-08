◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）阪神・伊原陵人投手が巨人の新外国人・ダルベックを２打数無安打に仕留めた。初回は２死三塁でこの日最速の１４５キロの直球で二ゴロ、４回の２打席目は内角高めの直球で中飛に打ち取った。この日は出塁を許さなかったが、宿敵の新４番候補に「振りが強いなっていうのはありますし、ツボがどこかにあるのかなって。わからない部分もたくさんありますけど、シーズンに向けて映像を