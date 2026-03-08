感度の高い着こなしに見せるために頼りにしたいのが、ブラウン系のアイテム。季節のイメージを超えるトレンドカラーのひとつとして、この春も注目を集めています。今回は、おしゃれ上級者見えが狙えそうなブラウントップスを【ZARA（ザラ）】からセレクト。バイカラーやフリルといったディテールがコーデをセンスよく盛ってくれそうな、おすすめアイテムを紹介します。 爽やかなブルーの配色