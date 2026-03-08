皐月賞トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（８日、中山・芝２０００メートル、良）を制した３番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）に騎乗した川田将雅騎手が過怠金を科されたことがＪＲＡから発表された。１０頭立ての後方２番手から運んだバステールは４コーナーで外側に斜行した際に、外にいたバリオス（高杉吏麒騎手）に接触。この件について過怠金１万円が科された。