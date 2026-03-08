WBC1次ラウンド・プールC日本―オーストラリア戦（東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本―オーストラリア（豪州）戦が行われる。試合前に侍ジャパン・井端弘和監督が会見。同日行われた台湾―韓国戦で、台湾が5-4で勝利。これにより、日本はオーストラリア戦を待たずして準々決勝進出が決定している。侍ジャパンは6日の台湾戦で大谷翔平の満塁ホームランが