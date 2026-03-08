東日本大震災からまもなく15年となるのを前に県警は、８日西伊豆町で地震による山間地の孤立を想定した物資輸送訓練を民間と共同で行いました。この輸送訓練は、地震で西伊豆町の大沢里地区が孤立したとの想定で、県警の航空隊や、地元警察署民間企業などが物資や隊員を輸送するものです。県警では、能登半島地震を教訓に、民間のヘリコプターや車両が使用できるよう協定を結んでいて、速やかに救援活動ができるようになりま