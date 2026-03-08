【新華社武漢3月8日】中国湖北省武漢市でこのほど、業界初の1トン級ダクテッドファン式空飛ぶクルマ「電鷹飛車」が公開された。産業用ドローンメーカー、電鷹科技集団が開発した電動垂直離着陸機（eVTOL）で、動力ユニットが機体に収められ、わずか30平方メートルほどのスペースで安全に離着陸が可能。最大離陸重量1.2トン、最大積載量450キロ、4人まで搭乗可能で設計時速は80キロに達する。ビルなどの建物への近接飛行もで