SUPER JUNIOR・ドンヘが主演する韓国ドラマ『男と女〜７年目のジレンマ〜』（全12話）が、あす9日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 深0：15〜）【場面ショット】SUPER JUNIOR・ドンヘ、制服姿の初々しい“学生時代”同作は離れられない男と別れられない女をリアルに描いた人気ウェブ漫画が原作のロマンスドラマ。7年という交際期間を経た先にあったのは、愛情と倦怠感。互いに慣れていて気楽だが、とき